الإعلان عن قرب إنجاز مسودة قانون البناء والتشييد الموحد في العراق

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن الوزارة كانت قد شكلت فريقا وطنيا يضم والوزارات والدوائر ذات العلاقة بقطاع التشييد والبناء، وممثلين عن برنامج الإنمائي، لإعداد مسودة قانون البناء العراقي الهادف إلى تنظيم عملية البناء وتوحيد وتنظيم منهجيته، إضافة إلى تذليل المعوقات التي تواجه سير تنفيذ المشاريع كافة في البلاد، بحسب الصحيفة الرسمية.وعد القانون المؤمل تشريعه قريبا، من القوانين المهمة لضمان الحصول على مبان آمنة بمواصفات متطورة حديثة، إضافة إلى الحد من التجاوزات التي حصلت على الأراضي، لافتا إلى حاجة قوانين البناء الحالية إلى التحديث بما يواكب التغييرات الحاصلة بعد العام 2003، لاسيما استعمال الأراضي لغير أغراضها المحددة لها.ونوه الصفار بأن المعني، بإعداد المسودة كان قد عقد اجتماعا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل الإسراع بإنجازها، منوها بأنها ستعمل على توحيد الرؤية تجاه العديد من القوانين والقرارات التي صدرت سابقا وإنضاجها بما يجعلها قابلة للتطبيق على أرض الواقع.وفي السياق نفسه أوضح، أن برئاسة وزير الإعمار ، سبق أن أقر مجموعة من التوصيات متمثلة بإنشاء موقع إلكتروني خاص بمدونات البناء، وتشريع قانون البناء العراقي الذي سيكون ملزم التطبيق، فضلا عن فرض عقوبات بحق المخالفين، إضافة إلى إلزام الجامعات بإدخال المدونات ضمن المناهج الدراسية وتنظيم منح إجازات البناء للحفاظ على المظهر العمراني ومنع تمدد العشوائيات، وبالتالي فإن إنشاء هذه المسودة يعد من مخرجات مجلس البناء العراقي وضمن آليات تنظيم عملية البناء.