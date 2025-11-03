كواليس تكشف للرأي العام تستر بقاء "زرزور" مرشحاً للانتخابات (وثائق)

الوثائق ادناه:وهذه التطورات أثارت جدلاً واسعاً بين المراقبين والشخصيات السياسية، وسط تساؤلات حول مدى شفافية الإجراءات الانتخابية والتدقيق في صحة ملفات المرشحين.كما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجهات المعنية بشأن الوثائق المثيرة للجدل، فيما يترقب الرأي العام الخطوات القادمة في هذا الملف.