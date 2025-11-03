النفط تطلق حصة النفط الأبيض للمواطنين في 11 محافظة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "الوزارة اطلقت حصة النفط الأبيض بواقع 100 لتر بسعر 150 ديناراً للتر الواحد".وأضافت الوزارة، أن "الحصة تم اطلاقها في وديالى وواسط والنجف الأشرف وكربلاء والبصرة والمثنى والديوانية وبابل وميسان وذي قار".