بينهم "مجهولو الهوية!".. حجب التموينية عن نصف مليون عراقي من 4 فئات

وقال المتحدث باسم ، ان "قرار الإيقاف شمل نصف مليون مواطن لعدد من الفئات التي لا تنطبق عليها شروط الشمول بالدعم من بينها ومجهولو الهوية وأصحاب الدخول العالية ومالكو الشركات"، مشيرا الى ان "هذه الخطوة جاءت بعد تدقيق شامل للبيانات ضمن النظام الالكتروني الجديد".وأشار الى ان "الوزارة اطلقت بعض الخدمات الالكترونية للبطاقة التموينية الجديدة مثل رفع الحجب والنقل والشطر وبدء تطبيقها تجريبيا في ثم توسعت لـ5 محافظات أخرى"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.واكد ان "الوزارة ستتيح قريبا إمكانية تقديم طلبات رفع الحجب الكترونيا عبر التطبيق الرسمي مرفقة بالوثائق التي تثبت استحقاق الدعم ليتم تدقيقها من قبل فرق فنية مختصة قبل إعادة تفعيل البطاقة".