العمل تطلق مبادرة لشمول العاملين في وسائل الإعلام بالضمان الاجتماعي

وفي مؤتمر صحفي عقده بمبنى الوزارة وحضرته ، وجه الوزير بـ "بتشكيل فرق متخصصة لمتابعة معاملات الإعلاميين وتقديم الدعم الكامل لهم"، داعيًا المؤسسات الإعلامية إلى "تسجيل العاملين لديها لضمان حقوقهم القانونية والاجتماعية".كما أعلن وزير العمل إطفاء ديون الوجبة السادسة المترتبة بذمة ذوي الشهداء المستفيدين من راتب الحماية، مشيرا الى "إكمال إجراءات مناقلة 3000 مستفيد ضمن الوجبة الاولى من المحولين الى / الدفاع المدني".وتابع ، "أكملنا إجراءات المنحة الطلابية بمبلغ 81 مليار دينار لنحو مليون و174 الف طالب"، داعيا وزارتي التربية والمالية لـ"الإيفاء بالالتزامات لصرف المنحة الطلابية بين أبناء الأسر المستفيدة".