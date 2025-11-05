إقالة مدير صحة البصرة وعضو مجلس المحافظة يكشف الأسباب

وقال عضو المجلس في حديث لـ ، إن "21 عضوا من أصل 23 صوتوا اليوم على إقالة مدير صحة المحافظة ".وأضاف عدنان، أن "المجلس وجه 73 سؤالا (مخيفا) لمدير للاستفهام عنها، ولكنه تغيب عن الجلسة وهذا سبب كاف لإقالته"، مبينا ان " فيها أطباء وشخصيات كفوءة قادرة على شغل هذا المنصب ولا يقتصر على شخص معين".