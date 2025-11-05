النزاهة تضبط 4 موظفين لإحداثهم الضرر عمداً بالمال العام في نينوى

وذكرت الهيئة في بيان إن "فريقاً مُؤلّفاً في مُديريَّة تحقيق ، قام بالانتقال إلى محطة تعبئة الحكوميَّة، وتمكَّن من ضبط مُدير المحطة على خلفيَّة قيامه بفتح المحطة ومباشرة بيع المنتوجات النفطيَّة، على الرغم من قيام وزارة التخطيط/ السيطرة النوعيَّة بغلق المحطة؛ لوجود تلاعبٍ بالعدَّادات ومن دون ورود إشعارٍ بفتحها".وأضافت أنَّ "الفريق ضبط مُوظَّفين اثنين في مُديريَّة تقاعد نينوى على خلفيَّة قيامهما بإطلاق رواتب تقاعديَّةٍ لمُتقاعدين مُتوفّين، بعد أن تمَّ إيقاف صرفها"، لافتةً إلى "ربط شهادات حياتهم خلافاً للضوابط والتعليمات؛ بالرغم من عدم وجود أضابير أصليَّـة أو فرعيَّـة لهم في المُديريَّة".وتابعت أنه "في عمليَّةٍ ثالثةٍ، تمَّ ضبط عضو لجنة تنفيذ مشروع أحد المُجمّعات الإسكانيَّـة لطالبات الجامعة التقنيَّـة الشماليَّـة؛ لتلاعبه في الوصولات المُقدَّمة من قبله"، مُوضحةً أنَّ "المُتَّهم اعترف بحيازة جزءٍ من مبالغ تلك الوصولات".وأكدت الهيئة أنه "تمَّ تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين الأربعة أمام أنظار قاضي المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادتين (340 و331).