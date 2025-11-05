عريس عراقي يفارق الحياة بحفل زفافه

وتعود تفاصيل الحادث إلى الرابع عشر من ايلول الماضي، حين انهار العريس ، البالغ من العمر 25 عاما، خلال حفل زفافه أمام أنظار عائلته وأصدقائه في مدينة عقرة بمحافظة ، حيث عمّت الصدمة أجواء الفرح وتحولت الاحتفالات إلى حالة من الهلع والحزن.وبعد إسعافه على وجه السرعة إلى في دهوك، دخل مهران في غيبوبة طويلة استمرت ما يقارب الشهرين، قبل أن يعلن الأطباء امس وفاته متأثراً بمضاعفات حالته الصحية الحرجة.وقال شقيق الراحل، شهرام، في تصريحات لوسائل إعلام محلية: "للأسف، فقدنا أخانا مهران بعد صراع استمر لأسابيع داخل المستشفى. الأطباء أوضحوا أن ما حدث كان نتيجة انسداد مفاجئ في شرايين القلب، من دون أي أعراض أو مؤشرات مسبقة".وأضاف بأسى: "الأطباء أكدوا أن هذه الحالة نادرة جدا، إذ تصيب شخصا واحدا فقط تقريبا من بين كل ثلاثة آلاف".وتابع شقيقه قائلا: "كنا نعيش أجمل لحظات حياتنا في زفافه، لكن القدر حوّل الفرح إلى مأساة لا تُنسى. نحمد الله على قضائه وقدره، ونسأله أن لا يذيق أحداً مثل هذا الألم".