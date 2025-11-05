في الناصرية.. المسكف يتحول لرماد (صور)

– محلي

أدى الحريق الذي اندلع في سوق المسكف بمدينة ، الى الحاق اضرار جسيمة في عدد من المحال التجارية.

ووفقا لمراسل ، فان "الحريق اندلع اثر تماس كهربائي"، مشيرا الى ان "30 محلا تضررت بالحريق وتمكنت فرق الدفاع المدني من اخماده".

