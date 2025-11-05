تحرك قضائي تجاه مطلقي الإشاعات الكاذبة

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، ان " استضاف اليوم الأربعاء، اجتماعاً مشتركاً بين ، ولَجنة مٌكافحة الشائعات المٌشكلة في مٌستشارية ".وأضاف ان "الاجتماع حَضرهٌ كل من رئيس هيئة الإشراف القضائي ، وقاضي في رئاسة ، ورئيس وأعضاء لَجنة مٌكافحة الشائعات المٌشكلة في "، مؤكدا ان "الطرفين بحثا الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها بحق من يقوم ببث الإشاعات الكاذبة التي تهدف إلى تَكدير الأمن العام، وبَث الرٌعب في صفوف المواطنين ونشر الاخبار الكاذبة".وبين انه "تم التوصل خلال الاجتماع إلى عددٍ من التوصيات بهذا الخصوص".