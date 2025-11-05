"القمر العملاق" يزين سماء بغداد

ويعد "القمر العملاق" حدثا يلفت الأنظار ويشدها نحو السماء حيث يبدو البدر بحجم أكبر وأقرب إلى الأرض وبلون مختلف عن لونه المعتاد.

وفي هذه الظاهرة، يكون القمر في طور البدر أكبر قليلا وألمع من المعتاد، وبخاصة حينما يقترن بالمباني أو المناظر الطبيعية أثناء شروقه.ويدور القمر حول الأرض في مدار بيضاوي الشكل، غير دائري تام، هذا المدار يقترب من الأرض في بعض الأحيان، ويبتعد عنها في أحيان أخرى.