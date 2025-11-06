انضمام العراق رسمياً إلى الاتحاد الدولي لأكاديميات الشرطة (INTERPA)

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أنه " العراقية بفخر واعتزاز عن انضمام جمهورية رسميًا إلى لأكاديميات الشرطة (INTERPA)، وهو إنجاز جديد يضاف إلى سجل النجاحات التي حققتها الوزارة في تعزيز حضور العراق على المستويين الإقليمي والدولي".وتابعت، أنه "يأتي هذا الانضمام تتويجًا للجهود الدؤوبة والتوجيهات الحكيمة لمعالي ، الذي عمل على توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والأمني مع مؤسسات إنفاذ القانون في مختلف دول العالم، وترسيخ موقع العراق كشريك فاعل في المنظومة الدولية للتدريب الشرطي وتبادل الخبرات".وتابعت، أن "انضمام العراق إلى هذا يمثل خطوة نوعية نحو الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والتدريبي لمنتسبي الشرطة، ويُسهم في تطوير المناهج الحديثة، وتعزيز كفاءة المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الداخلية، بما ينسجم مع المعايير الدولية في مجالات الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية حقوق الإنسان".وأكدت الوزارة، أن "هذا الإنجاز يعكس ثقة بالمؤسسة الأمنية العراقية، وقدرتها على التطور المستمر، والانفتاح البنّاء على التجارب العالمية الرصينة في مجالات التأهيل والتدريب الشرطي".