انضمام العراق رسمياً إلى الاتحاد الدولي لأكاديميات الشرطة (INTERPA)

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
05:30 PM
الى
06:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يمدد حالة الطوارئ المتعلقة بإيران
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546215-638980405663560572.jpg
انضمام العراق رسمياً إلى الاتحاد الدولي لأكاديميات الشرطة (INTERPA)
محليات
2025-11-06 | 10:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
314 شوهد
أعلنت
وزارة الداخلية
، اليوم الخميس، انضمام
العراق
رسمياً إلى
الاتحاد الدولي
لأكاديميات الشرطة (INTERPA).
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أنه "
تعلن وزارة الداخلية
العراقية بفخر واعتزاز عن انضمام جمهورية
العراق
رسميًا إلى
الاتحاد الدولي
لأكاديميات الشرطة (INTERPA)، وهو إنجاز جديد يضاف إلى سجل النجاحات التي حققتها الوزارة في تعزيز حضور العراق على المستويين الإقليمي والدولي".
وتابعت، أنه "يأتي هذا الانضمام تتويجًا للجهود الدؤوبة والتوجيهات الحكيمة لمعالي
وزير الداخلية
عبد الأمير الشمري
، الذي عمل على توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والأمني مع مؤسسات إنفاذ القانون في مختلف دول العالم، وترسيخ موقع العراق كشريك فاعل في المنظومة الدولية للتدريب الشرطي وتبادل الخبرات".
وتابعت، أن "انضمام العراق إلى هذا
الاتحاد العالمي
يمثل خطوة نوعية نحو الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والتدريبي لمنتسبي الشرطة، ويُسهم في تطوير المناهج الحديثة، وتعزيز كفاءة المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الداخلية، بما ينسجم مع المعايير الدولية في مجالات الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية حقوق الإنسان".
وأكدت الوزارة، أن "هذا الإنجاز يعكس ثقة
المجتمع الدولي
بالمؤسسة الأمنية العراقية، وقدرتها على التطور المستمر، والانفتاح البنّاء على التجارب العالمية الرصينة في مجالات التأهيل والتدريب الشرطي".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الاتحاد يناقش لوائح وتعليمات ترخيص أكاديميات كرة القدم
08:59 | 2025-09-10
قمة شرم الشيخ: العراق حاضر وترامب يقترح انضمام نتنياهو في اللحظات الأخيرة!
04:08 | 2025-10-13
الاتحاد يقسو على الشرطة برباعية في نخبة آسيا
12:55 | 2025-10-20
كريم بنزيما يغيب عن الاتحاد أمام الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا
06:29 | 2025-10-19
العراق
الداخلية
الاتحاد الدولي لأكاديميات الشرطة (INTERPA)
تعلن وزارة الداخلية
عبد الأمير الشمري
الاتحاد العالمي
وزارة الداخلية
الاتحاد الدولي
المجتمع الدولي
عبد الأمير ال
الاتحاد الدول
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحديثات أوروبية جديدة.. الامطار ستغزو العراق في هذه الأيام
محليات
35.02%
12:31 | 2025-11-05
تحديثات أوروبية جديدة.. الامطار ستغزو العراق في هذه الأيام
12:31 | 2025-11-05
عريس عراقي يفارق الحياة بحفل زفافه
محليات
27.28%
08:49 | 2025-11-05
عريس عراقي يفارق الحياة بحفل زفافه
08:49 | 2025-11-05
تصريح جديد من الداخلية بشأن حظر التجوال خلال الانتخابات
محليات
19.01%
11:55 | 2025-11-05
تصريح جديد من الداخلية بشأن حظر التجوال خلال الانتخابات
11:55 | 2025-11-05
بوغون البولندي يعلن استدعاء حسين علي لصفوف المنتخب العراقي أمام الإمارات
رياضة
18.69%
05:37 | 2025-11-05
بوغون البولندي يعلن استدعاء حسين علي لصفوف المنتخب العراقي أمام الإمارات
05:37 | 2025-11-05
المزيد
أحدث الحلقات
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-06
Live Talk
إبداع عراقي في عالم الدبلجة - Live Talk - الحلقة ١٥٥ | 2025
10:30 | 2025-11-06
Live Talk
إبداع عراقي في عالم الدبلجة - Live Talk - الحلقة ١٥٥ | 2025
10:30 | 2025-11-06
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-06
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-06
مايك السومرية
النائب باسم خشان - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٠ | season 1
15:00 | 2025-11-05
مايك السومرية
النائب باسم خشان - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٠ | season 1
15:00 | 2025-11-05
من الأخير
ليلة غامضة في بيت الحــ.شد - من الأخير م٢ - حلقة ٨٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-05
من الأخير
ليلة غامضة في بيت الحــ.شد - من الأخير م٢ - حلقة ٨٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-05
استديو Noon
اكثر موضوع ردت تعرفه بطفولتك 5-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-05
استديو Noon
اكثر موضوع ردت تعرفه بطفولتك 5-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-05
الأكثر مشاهدة
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-06
Live Talk
إبداع عراقي في عالم الدبلجة - Live Talk - الحلقة ١٥٥ | 2025
10:30 | 2025-11-06
Live Talk
إبداع عراقي في عالم الدبلجة - Live Talk - الحلقة ١٥٥ | 2025
10:30 | 2025-11-06
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-06
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-06
مايك السومرية
النائب باسم خشان - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٠ | season 1
15:00 | 2025-11-05
مايك السومرية
النائب باسم خشان - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٠ | season 1
15:00 | 2025-11-05
من الأخير
ليلة غامضة في بيت الحــ.شد - من الأخير م٢ - حلقة ٨٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-05
من الأخير
ليلة غامضة في بيت الحــ.شد - من الأخير م٢ - حلقة ٨٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-05
استديو Noon
اكثر موضوع ردت تعرفه بطفولتك 5-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-05
استديو Noon
اكثر موضوع ردت تعرفه بطفولتك 5-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-05
اخترنا لك
التعليم العالي تطلق دليل التقديم المركزي إلى الجامعات الأهلية
14:12 | 2025-11-06
إعادة 25 مهاجرا دخلوا ليبيا بشكل غير قانوني
12:40 | 2025-11-06
حولت صور المرشحين الى منزل.. ام واطفالها يسكنون "جزرة وسطية" في بغداد
10:22 | 2025-11-06
أجسادهم تطايرت بالسماء.. وفاة امرأة وإصابة اخرين بحادث على طريق تكريت –الموصل
09:58 | 2025-11-06
توصيات للمؤسسات الإعلامية بخصوص الصمت الانتخابي
08:45 | 2025-11-06
الإعلان عن إنجاز صحي: ثلاثة أمراض انتقالية تختفي من العراق
08:00 | 2025-11-06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.