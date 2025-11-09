التعليم تعلن نتائج قبول خريجي السنة السابقة والإعداديات الإسلامية وحفظة القرآن الكريم

وبحسب بيان للوزارة، فقد تم إعلان نتائج قبول طلبة خريجي السنة السابقة (المقاعد الشاغرة) للفروع (العلمي، الأدبي، الإحيائي التطبيقي، الفنون) والطلبة من خريجي الإعداديات الإسلامية التابعة لوزارة التربية ومدارس الوقفين والطلبة حفظة من خريجي الدراسة الإعدادية بفروعها وتخصصاتها كافة للسنة الدراسية 2026/2025.وبهذا الصدد، اوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن بإمكان الطالب معرفة نتيجته عبر بوابتها () من خلال الرقم الامتحاني.