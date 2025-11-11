مركز أسبر يكشف عن تسجيل نُسب إلى السوداني وعُدل على الذكاء الاصطناعي عشية الانتخابات

وقال المركز، في إيضاح له، انه "تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ليلة ما قبل الانتخابات مقطعاً صوتياً قيل إنه لرئيس الوزراء ، يُظهر فيه انزعاجه من التسريبات الأخيرة وهجومه على مدير مكتبه الإعلامي ". وجرى تقديم المقطع على أنه "تسريب عاجل وحصري عشية الانتخابات".و أجرى فريق "مركز أسبر" تحليلاً فنياً للمقطع المتداول باستخدام أدوات كشف التزييف العميق وهي AI Speech Analyzer، وDeepware Scanner، وHugging Face Deepfake Detector. وأظهرت النتائج تقاطع الأدوات الثلاث في أن المقطع مُعدّ بنسبة 98% في نبرة الصوت، ما يؤكد أنه جرى توليفه باستخدام تقنيات الصوتي (AI Voice Cloning).كما رُصدت تشوهات رقمية في الترددات ونقاط التنفس لا تتطابق مع التسجيلات الأصلية للسوداني.ولم يُنشر المقطع في أي وسيلة إعلامية معتمدة، كما لم يصدر عن لرئيس الوزراء أي تأكيد أو تعليق رسمي بشأنه.جدير بالذكر أن "مركز أسبر" رصد خلال الأيام الماضية سلسلة من التسريبات المشابهة تستهدف شخصيات سياسية بارزة بنفس الأسلوب، ما يشير إلى حملة رقمية منسقة تستخدم تقنيات التزييف العميق الصوتي لتوجيه الرأي العام قبيل يوم الاقتراع.