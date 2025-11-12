وقال المتحدث باسم الوزارة، ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "المتبقي من مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية هي الجسور العابرة لنهر ، وتشمل الثاني ضمن فقرات مشروع تأهيل أبو نؤاس، وجسر غزة في الزعفرانية، والجسرين الموازيين للجسر المعلق ضمن فقرات مشروع ربط جسر الطابقين بالجسر المعلق".وأضاف، أن "الوزارة تواصل كذلك تنفيذ مشروع ربط بطريق بغداد– من جهة البساتين والسريدات، إذ تم افتتاح مجسر السريدات كأحد فقرات هذا المشروع، وبانتظار إكمال موضوع التعارضات الموجودة على مسار الطريق، كونه يضم سكنية متجاوزة، حيث تم تشكيل لجان خاصة للتقييم".وأشار إلى، أن "العمل مستمر في أربعة مشاريع ضمن مشاريع الحزمة الثانية، تضم اثنين منها جسوراً عابرة لنهر دجلة هما جسر الصرافية الثاني وجسر الكريعات، فضلًا عن مشروعي تقاطع محكمة في البلديات وشارع 60 في الدورة".وبين، أن "عدد مشاريع الجسور العابرة لنهر دجلة يبلغ خمسة جسور ضمن الحزمتين الأولى والثانية، وباكتمالها ستفتح مسارات جديدة بين جانبي ، مما سيسهم في تخفيف الزحامات المرورية داخل العاصمة ".واختتم بالقول: إنه "تم تخصيص تمويلات مالية للمشاريع المذكورة أعلاه، والعمل متواصل من قبل الشركات المنفذة، ومن المؤمل إنجاز هذه المشاريع خلال العام القادم".