روسيا تعلن إسقاط 36 طائرة أوكرانية فوق أراضيها
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547115-638988324319779834.jpg
بعد فيديو الهجوم.. تسجيل شكوى ضد نائب في كركوك
محليات
2025-11-15 | 14:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
153 شوهد
أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بتسجيل شكوى ضد نائب في
محافظة كركوك
بعد فيديو الهجوم على منزل.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية نيوز
، "تم تسجيل شكوى رسمية في قضاء الدبس بمحافظة
كركوك
ضد النائب السابق مهيمن
علي الحمداني
بعد تعرّض منزل إحدى العوائل إلى هجوم مسلح".
وتداول ناشطون محليون في قضاء الدبس بمحافظة كركوك مقطع فيديو يوضح هجوم النائب برفقة أفراد من حمايته، على منزل إحدى العائلات في القضاء عقب تعليق نشر على
فيسبوك
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
نواب لبنانيون يتقدمون بشكوى جزائية ضد الأمين العام لحزب الله
03:27 | 2025-08-27
لبنان يعتزم رفع شكوى عاجلة لمجلس الأمن ضد "إسرائيل"
12:11 | 2025-11-15
شكوى لبنانية دولية ضد "إسرائيل"
10:20 | 2025-10-12
تقديم شكوى قضائية ضد رافع الرفاعي إلى محكمة استئناف ذي قار
07:15 | 2025-10-09
كركوك
هجوم
السومرية نيوز
علي الحمداني
محافظة كركوك
سومرية نيوز
السومرية
فيسبوك
حمدان
