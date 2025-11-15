بعد فيديو الهجوم.. تسجيل شكوى ضد نائب في كركوك

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بتسجيل شكوى ضد نائب في بعد فيديو الهجوم على منزل.​

وقال المصدر في حديث لـ ، "تم تسجيل شكوى رسمية في قضاء الدبس بمحافظة ضد النائب السابق مهيمن بعد تعرّض منزل إحدى العوائل إلى هجوم مسلح".

وتداول ناشطون محليون في قضاء الدبس بمحافظة كركوك مقطع فيديو يوضح هجوم النائب برفقة أفراد من حمايته، على منزل إحدى العائلات في القضاء عقب تعليق نشر على .