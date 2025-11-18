2 مليار ملصق سعري على الأدوية

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، إن "الوزارة أنجزت خلال المدة الماضية عملية تثبيت ملياري ملصق سعري على الأدوية الداخلة إلى البلاد عبر القطاع الخاص، بعد استحصال الموافقات الأصولية من ضمن خطة شاملة لتنظيم قطاع الأدوية".وأضاف أن "هذه الخطوة اسهمت في رفع نسبة الأدوية الخاضعة لنظام الملصق السعري من 30 بالمئة إلى 70 بالمئة"، مبيناً أن "الوزارة تسعى للوصول إلى نسبة تغطية كاملة تبلغ 100 بالمئة خلال المرحلة المقبلة".وبين البدر أن "نحو 90 بالمئة من الأدوية المستوردة عبر القطاع الخاص تمر حالياً ضمن منظومة الملصق السعري، التي تتضمن بيانات دقيقة عن السعر الرسمي، ومصدر الدواء، وتاريخ الصلاحية، والتفاصيل الفنية الأخرى المتعلقة بالمادة الدوائية منذ دخولها إلى البلاد وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي".وأكد أن "نظام الملصق السعري يعد من الأنظمة العالمية المعتمدة لتنظيم تداول الأدوية، إذ يسهم في ضمان سلامة المستحضرات الدوائية ويعزز من ثقة المواطن بالمنتجات المتداولة داخل الأسواق المحلية، فضلاً عن الحد من التلاعب بالأسعار وضمان الاستخدام الآمن للدواء".