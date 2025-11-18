"مخالفات لم ترتكب وغرامات انتقامية".. العشرات يتظاهرون أمام مديرية المرور ببغداد

وبدأ التحشيد لهذه التظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل عدة أيام عندما تفاجأ المئات من المواطنين عبر تطبيق "عين " بفرض غرامات مرورية على مركباتهم في طرق "لم يسلكوها" وأوقات أكدوا فيها أن مركباتهم كانت مركونة عند بيوتهم، فيما تتجه أصابع الاتهام صوب ومنظومة الكاميرات الذكية التي وضعت مؤخرا في التقاطعات.وقال أحد المتظاهرين لمراسل ، "تفاجأت اليوم عندما ذهبت لمديرية المرور واكتشفت أن المديرية فرضت علي غرامة بمقدار 6 ملايين و600 ألف دينار عراقي خلال شهرين فقط"، ويؤكد "عندما طالبت المديرية بعرض شريط الفيديو للمخالفة أظهرت السيارة فقط ولم تعرض المخالفة، بحجج واهية".ويضيف صاحب المركبة، أن "هذه الغرامات ليست بتقويمية، وإنما غرامات انتقامية بحق الشعب"، متسائلا "لماذا يتم مضاعفة الغرامة بحق السائق وفرضها بهذا الشكل العشوائي؟".