النزاهة تعلن صدور حكم غيابي بسجن مسؤولة سابقة في ضريبة كركوك

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "قرار الحكم الصادر عن محكمة جنايات / الهيئة الثانية تضمَّن الحكم غيابياً على المُدانة الهاربة (هناء البياتي) التي كانت تشغل مهام مسؤول شعبة في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى"، مُبيّـنةً أنَّه "تمَّ الحكم عليها غيابياً بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ؛ لإضرارها المال العام عمداً، وقيامها بتبرئة ذمَّة المُكلَّف عن ضريبة عقارٍ مشيدٍ عليه مطعم دون مُحاسبته ضريبياً.وأوضحت أنّهَ "بعد اطلاع المحكمة على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة التي تمثَّـلت بتوصيات واستنتاجات التحقيق الإداريّ ومحاضر الضبط والانتقال وأقوال كلٍّ من الشاهد والمُتَّهم المُفرَّقة دعواه قرينة هروب المُدانة، وجدتها كافيةً ومُقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات بدلالة المواد (47 و48 و49) منه".وتابعت إنَّ "القرار تضمَّن إصدار أمر قبضٍ بحقّ المُدانة ومنع سفرها خارج ، إضافةً إلى تأييد الحجز الواقع على أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة"، لافتةً إلى أنَّ "الهيئة أعلنت في الثالث والعشرين من آذار الماضي عن إصدار محكمة جنايات كركوك قراري حكمٍ غيابيّين بسجن وحبس المُدانة عشر سنوات؛ لاقترافها جريمة الرشوة والتلاعب في السجلات الضريبيَّـة".