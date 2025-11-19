العدل تفتتح مشروع المواجهة الإلكترونية بالصوت والصورة في سجن الكرخ المركزي

وبحسب بيان الوزارة، يعد هذا المشروع جزءاً من جهود الوزارة في تبسيط إجراءات المواجهة وتعزيز التواصل الإنساني داخل المؤسسات الإصلاحية، كما يُعدّ الأول من نوعه على مستوى المؤسسات الإصلاحية في .وأكد الوزير خلال الافتتاح أن "المشروع سيخفّف بشكل كبير من الأعباء التي يتحملها ذوو النزلاء، خصوصاً ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً بسبب بُعد المسافة أو الظروف الصحية والاقتصادية"، موضحا أن "الخدمة تتيح إجراء اتصال مرئي ومسموع عبر منصة Jitsi Meet وبضوابط تنظيمية وأمنية عالية، بما يضمن تواصلاً سلساً، ويسهم في تقليل الاعباء التي تواجه العائلات أثناء الزيارة المباشرة".وأشار الوزير إلى أن "إطلاق هذا المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة لاعتماد الحلول الرقمية وتطوير البنى التحتية التقنية في المؤسسات الإصلاحية"، مبيناً أنه "سيتم تعميم المشروع تدريجياً على جميع الأقسام السجنية بعد استكمال عمليات الربط الشبكي وتوفير تجهيزات المواجهة الإلكترونية. كما شدد على أن المشروع سيسهم في تنظيم الزيارات، وتقليل الزخم على المؤسسات الإصلاحية".