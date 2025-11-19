من بغداد إلى لندن.. السراج تطرح أزمة المخدرات وتأثيرها على الشباب الجامعي في مؤتمر العلوم الإنسانية

وركزت السراج على أهمية التدابير القائمة على البحث العلمي الرصين، داعيةً إلى شراكة أكاديمية ووطنية لتنفيذ استراتيجية شاملة".وتابعت، أن " تتطلب منهجًا يرتكز على تشخيص الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والأسرية التي تدفع الشباب نحو التعاطي".وحذرت السراج: "من مس أزمة للنسيج الاجتماعي، مما يتطلب جهدًا وطنيًا ودوليًا لمساعدة في حماية شبابه ومستقبله"، مشددةً "على ضرورة تعزيز التعاون الأمني والإعلامي والاجتماعي لمواجهة هذا التحدي الخطير."