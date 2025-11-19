موجات مطرية.. ماذا يخبئ لنا الموسم الشتوي الحالي؟

وقال المتحدث باسم هيئة الأنواء الجوية، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "توقعات حتى هذه اللحظة تشير إلى أن الأجواء جيدة جداً، وحالة الطقس معتدلة، ولا توجد أي مؤشرات تدل على حالة مطرية أو متطرفة"، مبيناً أن "هيئة الأنواء مستمرة في تحديث الحالة الجوية، حيث مررنا بمرحلة تساقط أمطار على عدد من مناطق البلاد، وأن كمية الأمطار المتساقطة بصورة عامة هي استبشار خير للبلاد خلال هذه الفترة".وأوضح، أن " للأنواء الجوية، ولاسيما قسم التنبؤ الجوي، كانت قد أشارت في منتصف شهر أيلول كقراءة أولية إلى أن هذا الموسم سيكون تقريباً موسماً مطرياً ومقارباً نوعاً ما للموسمين السابقين، مع فارق بسيط جداً، وهذا ما توقعناه لهذا الموسم".وبين ، أن "جميع مناطق البلاد شهدت تساقطاً للأمطار، حتى العاصمة والمناطق الشمالية"، مشيراً إلى أن "أكثر المناطق تأثراً كانت المحافظات الوسطى والجنوبية، إضافة إلى ما شهدته المناطق الشمالية من أمطار".وأضاف، أن "جميع مناطق البلاد كانت لها حصص من تساقط الأمطار، وإذا كان هناك أي تحديث للحالة الجوية، فإن قسم التنبؤ الجوي في سيزودنا بتقارير استباقية أو تحذيرية"، لافتا إلى أن "النشرة الجوية الصادرة لهذا اليوم تشير إلى أن هذا الأسبوع سيشهد فقط تذبذباً نوعاً ما في الانخفاض والارتفاع بدرجات الحرارة، وحتى الارتفاع المتوقع سيكون بسيطاً وغير مؤثر، ونحن مستمرون في تحديث الحالة الجوية".