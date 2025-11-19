التربية تنشر ضوابط وتعليمات الاشتراك في الامتحانات التمهيدية المهنية (الخارجي)

– محلي

أعلنت ، اليوم الأربعاء، عن ضوابط وتعليمات الاشتراك في الامتحانات التمهيدية المهنية (الخارجي) للعام الدراسي 2025 – 2026.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "التقديم سيبدأ اعتباراً من يوم غد الخميس الموافق 20 / 11 / 2025 ولغاية 25/ 12 / 2025، وحسب الفقرات الموضحة في الأدنى: