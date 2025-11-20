الأنواء الجوية تتوقع انخفاضا في درجات الحرارة الأسبوع المقبل

وقالت الهيئة في بيان تابعته ، إن "غداً الجمعة سيكون الطقس صحواً على العموم، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد".وأضافت الهيئة، أن "درجات الحرارة العظمى في جميع محافظات ستكون كالتالي: ودهوك23، نينوى22، وديالى 24، وبغداد والأنبار وكربلاء المقدسة25، واسط وبابل26، الأشرف والديوانية 27، والمثنى وذي قار 28، والبصرة 30".وتابعت الهيئة، أن "يومي السبت والأحد سيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد".وأشارت الهيئة إلى أن "الاثنين المُقبل سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في ".