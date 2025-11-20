بلدية كربلاء تخسر فرص استثمارية.. الهندي يدعو للتوجه الجاد نحو الاستثمار

– محليات



أكد النائب السابق ، أن الحفاظ على أملاك بلدية من الاستملاك المجاني وفق قرار 142 لن يتحقق إلا عبر التوجه الجاد نحو الاستثمار، لما يوفره من عائدات مالية كبيرة تُسهم في دعم داخل المحافظة.

وقال في تدوينة، أن بلدية تجني نحو مليار دينار سنويًا من مشروع مجمع الدرة السكني وحده، فيما تم استملاك وحدة صيانة الطرق بمساحة 7 دونم مجانًا من قبل جهة دينية، رغم أنها ملاصقة لقطعة "كراج البلدية" المطروحة رسميًا للاستثمار عبر موقع ، وبإمكان أي مستثمر التقدم عليها.

