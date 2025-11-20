التعليم تطلق استمارة القبول المركزي لطلبة الدور الثالث

وذكرت الوزارة في بيان أنه "تم إطلاق استمارة التقديم إلى المركزي (القناة العامة والمتميزين وذوي الشهداء) لطلبة الدراسة الإعدادية الناجحين في الدور الثالث للسنة الدراسية 2025/2024 للفروع العلمي والأدبي والفنون".وأضاف "يتاح للطلبة التقديم إلى عشرة خيارات في الاستمارة الإلكترونية على وفق الحدود الدنيا للقناتين أعلاه للسنة الدراسية 2026/2025 باستثناء المجموعة الطبية (الطب، طب الأسنان، الصيدلة) لإشغال المقاعد كافة وعدم إمكانية التوسعة استناداً الى توجيهات لمجلس الوزراء"، مشيرة الى أنه "بإمكان الطلبة التقديم إلى المجموعة الطبية في السنة الدراسية القادمة 2027/2026 عبر قناة تعديل الترشيح وقبول الطلبة من خريجي السنة السابقة".ودعت الوزارة الطلبة المتقدمين من ذوي الشهداء إلى "مراجعة والمديريات التابعة لها للمصادقة على بياناتهم"، لافتة إلى أن "التقديم عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (https://dirasat.mohesr.gov.iq) يستمر إلى غاية الاثنين الموافق 2025/11/24".