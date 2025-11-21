دعوى قضائية ضد حفل غنائي في البصرة.. يتزامن مع ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء (ع)

– محلي

اقدم المحامي وفي في ، على رفع دعوى قضائية لمنع إقامة حفل غنائي في المحافظة.

وجاء في وثيقة الدعوى التي تلقتها ، انه "بتاريخ الـ27 من تشرين الثاني الحالي، ستقام حفلة ماجنة (غناء ورقص) في منتزه لاند بحضور المطرب ، ولكون مثل هكذا حفلات تسيئ للمبادي والشعائر الحسينية وتورث ضغائن طائفية لانعرف من يكن خلف ذلك وحيث تتزامن مع ذكرى شهادة الصديقة عليها السلام، ولما تشكل هذه الحفلة من فعل إجرامي يتناسب مع خرق الاداب والذوق العام وكذلك يشكل جريمة وفق احكام المادة 373 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 اطلب من محكمتكم الموقرة الايعاز الى المحقق القضائي تدوين اقوالي بهذا".