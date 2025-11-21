الصفحة الرئيسية
دعوى قضائية ضد حفل غنائي في البصرة.. يتزامن مع ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء (ع)
محليات
2025-11-21 | 00:47
السومرية نيوز
– محلي
اقدم المحامي
ضرغام
وفي في
محافظة البصرة
، على رفع دعوى قضائية لمنع إقامة حفل غنائي في المحافظة.
وجاء في وثيقة الدعوى التي تلقتها
السومرية نيوز
، انه "بتاريخ الـ27 من تشرين الثاني الحالي، ستقام حفلة ماجنة (غناء ورقص) في منتزه
البصرة
لاند بحضور المطرب
محمد عبد الجبار
، ولكون مثل هكذا حفلات تسيئ للمبادي والشعائر الحسينية وتورث ضغائن طائفية لانعرف من يكن خلف ذلك وحيث تتزامن مع ذكرى شهادة الصديقة
فاطمة الزهراء
عليها السلام، ولما تشكل هذه الحفلة من فعل إجرامي يتناسب مع خرق الاداب والذوق العام وكذلك يشكل جريمة وفق احكام المادة 373 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 اطلب من محكمتكم الموقرة الايعاز الى المحقق القضائي تدوين اقوالي بهذا".
مقالات ذات صلة
مسيرة تشييع رمزي لنعش السيدة فاطمة الزهراء (ع).. فيديو
03:00 | 2025-11-08
توافد آلاف المعزين لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري (ع) في سامراء (صور)
05:16 | 2025-08-30
عالما أعصاب يرفعان دعوى قضائية ضد شركة آبل
04:04 | 2025-10-11
بعد ساركوزي.. دعوى قضائية ضد رئيس وزراء فرنسا
12:36 | 2025-09-29
غناء
البصرة
محمد عبد الجبار
السومرية نيوز
محافظة البصرة
فاطمة الزهراء
سومرية نيوز
عبد الجبار
بات العراق
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بين الحسد والمرض.. ناشطون يكشفون سبب وفاة نجل "أبو جنة"
محليات
35.66%
09:25 | 2025-11-20
بين الحسد والمرض.. ناشطون يكشفون سبب وفاة نجل "أبو جنة"
09:25 | 2025-11-20
موجات مطرية.. ماذا يخبئ لنا الموسم الشتوي الحالي؟
محليات
27.39%
09:12 | 2025-11-19
موجات مطرية.. ماذا يخبئ لنا الموسم الشتوي الحالي؟
09:12 | 2025-11-19
أول تعليق من عدنان درجال بعد قرعة الملحق العالمي
رياضة
19.87%
08:13 | 2025-11-20
أول تعليق من عدنان درجال بعد قرعة الملحق العالمي
08:13 | 2025-11-20
مدرب منتخبنا الوطني يغادر إلى سويسرا
رياضة
17.08%
12:38 | 2025-11-19
مدرب منتخبنا الوطني يغادر إلى سويسرا
12:38 | 2025-11-19
