توضيح رسمي بشأن انتشار متحور جديد لكورونا

وقال عضو مركز السيطرة على الأمراض الانتقالية في ، للوكالة الرسمية تابعته ، إنه "لم نسجل حتى الآن أي سلالة جديدة من الفيروسات التنفسية، ولا أي متحور جديد سواء كانت فيروسات الإنفلونزا أو كوفيد".وأضاف، أن "الفيروسات التنفسية كثيرة جداً، وإحدى العوائل الفيروسية هي الإنفلونزا، وهي مجرد عائلة واحدة من أكثر من 10 عوائل من الفيروسات التنفسية، لذلك لا نستطيع تحديد الفيروس فوراً ولا نقول إنه إنفلونزا، ولكن نقول إنه زكام أو فيروسات الزكام أو فيروسات تنفسية".وأكد، أن "تشخيص الفيروس ليس أمراً سهلاً؛ لأن معظم الفيروسات التنفسية تتشابه في العلامات والأعراض، بل حتى في فترة الحضانة، كون التشابه كبيراً بين فيروسات الإنفلونزا وفيروسات إضافة إلى الفيروسات الأنفية والفيروسات المعوية وغيرها من الفيروسات الأخرى".وأوضح، أن "هناك فحوصات تُجرى لتأكيد هوية الفيروس، ولكن ليس كل شخص مصاب بالرشح أو الزكام يُجرى له هذا الفحص"، مؤكداً، أن "الفيروس المنتشر حالياً هو فيروس تنفسي اعتيادي، موسمي، وقد حصل أيضاً في السنوات الماضية"، فيما نوه، أن "الأمر لا علاقة له إطلاقاً بمتحور جديد من كورونا".