إجراءات صارمة للمتسببين بهدر المياه في بغداد

وقال الناطق الإعلامي باسم الأمانة عدي الجنديل في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "الأمانة اتخذت سلسلة من الخطوات لمعالجة ظاهرة الهدر، سواء في محطات الغسل أو في منظومات تنقية المياه التابعة لشركات تعبئة قناني الماء".وأضاف الجنديل أن "جميع وُجّهت خلال الفترة الماضية بإغلاق الكراجات غير المرخصة التي تمارس غسل السيارات، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق منظومات الـRO المخالِفة"، مشيراً إلى أن "هذه الحملة أسفرت عن غلق عدد كبير من الكراجات التي لا تمتلك إجازات رسمية".وأوضح أن لدى أمانة "قسم الوعي البلدي الذي يشرف على حملات يومية، لاسيما في فصل الصيف ومع ارتفاع الطلب على المياه"، مضيفاً أن "الحملات تعتمد توعية المواطنين عبر ، والشاشات العملاقة المنتشرة في العاصمة، فضلاً عن وسائل الإعلام المختلفة بهدف ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الثروة المائية".وكشف الجنديل عن وجود "مؤشرات على هدر كميات كبيرة من المياه المنتجة من قبل مشاريع الأمانة"، مبيناً أن "إنتاج بغداد يبلغ حالياً نحو 4 ملايين و250 ألف متر مكعب يومياً، وهي كمية كافية لتلبية احتياجات العاصمة، مع وجود خطط مستقبلية للتطوير تشمل المرحلة الثانية من مشروع معرض العملاق، إلى جانب مشاريع أخرى يجري العمل على استكمالها لتوسيع الطاقة الإنتاجية".وتابع الجنديل أن "الدوائر البلدية تضم شعباً وأقساماً لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بكسر أو نضح مياه الشرب، حيث تُحوّل هذه الشكاوى إلى الفرق الميدانية المختصة للتعامل معها بشكل عاجل في مختلف مناطق بغداد".