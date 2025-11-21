الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
إجراءات صارمة للمتسببين بهدر المياه في بغداد
محليات
2025-11-21 | 05:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
واع
450 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت أمانة
بغداد
، اليوم الجمعة، عن جملة إجراءات مشددة للحد من هدر المياه، استهدفت خلالها محطات غسل السيارات ومنظومات تنقية المياه غير المرخصة في عموم العاصمة.
وقال الناطق الإعلامي باسم الأمانة عدي الجنديل في تصريح للوكالة الرسمية تابعته
السومرية نيوز
، إن "الأمانة اتخذت سلسلة من الخطوات لمعالجة ظاهرة الهدر، سواء في محطات الغسل أو في منظومات تنقية المياه التابعة لشركات تعبئة قناني الماء".
وأضاف الجنديل أن "جميع
الدوائر البلدية
وُجّهت خلال الفترة الماضية بإغلاق الكراجات غير المرخصة التي تمارس غسل السيارات، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق منظومات الـRO المخالِفة"، مشيراً إلى أن "هذه الحملة أسفرت عن غلق عدد كبير من الكراجات التي لا تمتلك إجازات رسمية".
وأوضح أن لدى أمانة
بغداد
"قسم الوعي البلدي الذي يشرف على حملات يومية، لاسيما في فصل الصيف ومع ارتفاع الطلب على المياه"، مضيفاً أن "الحملات تعتمد توعية المواطنين عبر
وسائل التواصل الاجتماعي
، والشاشات العملاقة المنتشرة في العاصمة، فضلاً عن وسائل الإعلام المختلفة بهدف ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الثروة المائية".
وكشف الجنديل عن وجود "مؤشرات على هدر كميات كبيرة من المياه المنتجة من قبل مشاريع الأمانة"، مبيناً أن "إنتاج بغداد يبلغ حالياً نحو 4 ملايين و250 ألف متر مكعب يومياً، وهي كمية كافية لتلبية احتياجات العاصمة، مع وجود خطط مستقبلية للتطوير تشمل المرحلة الثانية من مشروع معرض
الرصافة
العملاق، إلى جانب مشاريع أخرى يجري العمل على استكمالها لتوسيع الطاقة الإنتاجية".
وتابع الجنديل أن "الدوائر البلدية تضم شعباً وأقساماً لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بكسر أو نضح مياه الشرب، حيث تُحوّل هذه الشكاوى إلى الفرق الميدانية المختصة للتعامل معها بشكل عاجل في مختلف مناطق بغداد".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
