غارقة منذ ثلاثة قرون.. علماء يقتربون من اكتشاف كنز سفينة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
الأنواء ترد على "هواة الطقس" بعد حديث "المنخفض العميق"
محليات
2025-11-21 | 07:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,166 شوهد
كذبت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، مزاعم تعرض
العراق
إلى منخفض جوي عميق خلال الأيام المقبلة.
وقال المتحدث باسم الهيئة
عامر الجابري
، للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "الأخبار المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي نقل عمَّا يسمون أنفسهم بالمتنبئين الجويين أو هواة الطقس بشأن تعرض
العراق
الى منخفض جوي عميق يوم 28 من الشهر الجاري، ويستمر ثلاثة أيام بأنها أخبار غير صحيحة".
وأضاف أن "القراءة الأولية لمؤشرات الطقس تؤكد أن طقس البلاد خلال الأيام المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة على العموم"، مشيراً الى أنه "في حال تعرض البلاد الى منخفض جوي فإن هيئة الأنواء الجوية سيكون لها تقرير استباقي تحذيري يصدر قبل يومين للجهات ذات العلاقة في
الأمانة العامة
لمجلس الوزراء وأمانة
بغداد
والعمليات المشتركة، وهذا السياق تعتمده الهيئة في حال هناك تغير كبير في حالات الطقس".
وأشار الى أن "هيئة الأنواء الجوية تعتمد معايير عالمية دقيقة مع المنظمة العالمية للإرصاد الدولية، ولذلك فإن معلوماتها دقيقة عن حالات الطقس".
تابع قناة السومرية على
منصةX
