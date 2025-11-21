الأنواء ترد على "هواة الطقس" بعد حديث "المنخفض العميق"

وقال المتحدث باسم الهيئة ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الأخبار المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي نقل عمَّا يسمون أنفسهم بالمتنبئين الجويين أو هواة الطقس بشأن تعرض الى منخفض جوي عميق يوم 28 من الشهر الجاري، ويستمر ثلاثة أيام بأنها أخبار غير صحيحة".وأضاف أن "القراءة الأولية لمؤشرات الطقس تؤكد أن طقس البلاد خلال الأيام المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة على العموم"، مشيراً الى أنه "في حال تعرض البلاد الى منخفض جوي فإن هيئة الأنواء الجوية سيكون لها تقرير استباقي تحذيري يصدر قبل يومين للجهات ذات العلاقة في لمجلس الوزراء وأمانة والعمليات المشتركة، وهذا السياق تعتمده الهيئة في حال هناك تغير كبير في حالات الطقس".وأشار الى أن "هيئة الأنواء الجوية تعتمد معايير عالمية دقيقة مع المنظمة العالمية للإرصاد الدولية، ولذلك فإن معلوماتها دقيقة عن حالات الطقس".