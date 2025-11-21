تقارير طبية مزيفة لجمع التبرعات.. اعتقال متهمين بالنصب والاحتيال ببغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "اثناء الممارسات الامنية و تجوال قاطع نجدة ضمن قاطع المسؤولية بإشراف قائد شرطة اللواء حمد تم ملاحظة شخصين يقومان بالاحتيال على المواطنين بحجة جمع التبرعات لعلاج مريض".وبينت انه "على الفور تم استيقافهم وبعد التدقيق والتحقق من أوراقهم الرسمية تبين أن التقارير مزيفة وبدون موافقات، تم القبض عليهم وضبط التقارير بحوزتهم وإحالتهم مع المضبوطات لمركز الشرطة وجاري اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".