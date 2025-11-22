فوضى في حفل تخرّج كلية السلام ببغداد بعد انفجار أسطوانة هيليوم

ووفقاً لمصادر من داخل الحفل، فإن الانفجار وقع بشكل مُفاجئ أثناء تحضير البالونات داخل باحة الاحتفال، ما تسبَّب بحالة هلع بين الطلبة وعائلاتهم. وتم نقل المصابين إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج، وسط تأكيدات بأن إصاباتهم "غير خطرة".وقال شهود عيان إن الصوت القوي للانفجار أدى إلى إرباك كبير في موقع الحفل، قبل أن تتدخل قوات الأمن المُتواجدة في المكان وتُطوِّق المنطقة.ويأتي هذا الحادث وسط تحذيرات مُتكرِّرة من خبراء السلامة بشأن ضرورة الالتزام بقواعد التعامل مع أسطوانات الغاز المُستخدمة في الفعاليات والمناسبات لتجنب وقوع حوادث مُشابهة.