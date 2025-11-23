6 مليارات م3 سنويا.. العراق يسحب مياها جوفية سنويا اكبر بـ50% من الخزين المائي حاليا!

وقال للهيئة ميثم ، إن "الهيئة تسحب سنويّاً ما يقارب (5 – 6) مليارات مترٍ مكعّبٍ من المياه الجوفيَّة، يذهب نحو (90) بالمئة منها إلى القطاع الزراعيِّ".وحذر من "مخاطر متزايدة لاستنزاف الخزين المائي نتيجة ارتفاع معدلات السحب السنويَّة لتأمين الاحتياجات الزراعيَّة في ظلِّ انخفاض الخط المطريِّ بين وأربيل"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأوضح أنَّ "التحدي الرئيس الذي تواجهه الهيئة يتمثل في إدارة الخزين الجوفيِّ بشكلٍ مستدام"، مشدِّداً على "ضرورة حماية هذه المصادر من التجاوزات عبر تشديد تعليمات حفر الآبار وإصدار قانونٍ جديدٍ يتضمَّن شروطاً جزائيَّةً رادعةً للحدِّ من المخالفات وحماية الخزين الإستراتيجيِّ".ويبلغ الخزين المائي في حاليا حوالي 4 مليارات متر مكعب فقط، ما يعني ما يتم سحبه من خزين المياه الجوفية اكثر بحوالي 50% من الخزين المائي في السدود والبحيرات، ما يكشف عن حجم الاستنزاف الكبير للمياه الجوفية.ويبلغ الخزين المائي المتجدد للمياه الجوفية أي الذي يمكن تعويضه من الامطار حوالي 5 مليار متر مكعب، ما يعني انه بغياب الامطار، فان العراق بدأ يستنزف خزين المياه الجوفية غير المتجدد أي الذي لا يمكن تعويضه عبر الامطار