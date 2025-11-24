إبعاد 68 مخالفاً لقانون الإقامة عبر مطار بغداد

وقالت المديرية في بيان، "بناءً على معلومات دقيقة وردت من ضباط التحري في قسم الإبعاد والإخراج، تم تنفيذ سلسلة من الواجبات أسفرت عن إبعاد (68) مخالفاً لقانون الإقامة عبر وإعادتهم إلى بلدانهم وفق السياقات القانونية المعمول بها".

وأكدت المديرية أن "حملاتها مستمرة وبوتيرة عالية لفرض سلطة القانون وتعزيز الأمن المجتمعي في البلاد، من خلال متابعة وضبط جميع حالات مخالفة الإقامة وفق التعليمات النافذة".