"تريلة" تصطدم بأسفل جسر الجادرية.. الحمولة وقعت ومدني مصاب وانابيب المياه تكسرت

وقال المصدر، لـ ، إن "حادثاً مرورياً وقع ضمن الطريق المؤدي إلى من جهة الجسر المعلّق بعدما اصطدمت حمولة عجلة نوع تريلة تحمل حاوية يقودها سائق قادم من بأسفل الجسر أثناء محاولته المرور تحته".وأشار الى أن "الاصطدام أدى إلى تكسر تصريف مياه الجسر وسقوط الحمولة من العجلة ما تسبب بإصابة شخص كان يستقل عجلة مدنية قريبة من موقع الحادث".ولفت الى انه "تم نقل المصاب على الفور إلى لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات المختصة إجراءاتها الميدانية وتنظيم محضر بالحادث".