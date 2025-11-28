ضابط أصيب خلال المداهمة.. القبض على 20 متهماً من طرفي مشاجرة بالبصرة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أن "قائد شرطة اللواء ترأس شخصياً قوة أمنية مشتركة من أفواج الطوارئ وفوج سوات ومركز شرطة الكباسي للتعامل مع مشاجرة مسلحة في منطقة الكباسي بقضاء ".وأشارت الى انه "بمتابعة مباشرة من القائد وإشرافه الميداني، نجحت القوة في مداهمة عدد من الدور وملاحقة المتسببين بالمشاجرة، ما أسفر عن إلقاء القبض على 20 متهماً من طرفي المشاجرة، وخلال تنفيذ الواجب، تعرض ضابط لإصابة طفيفة وحالته مستقرة".