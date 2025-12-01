بعد عشرات الحملات في العامين الماضيين.. عمليات بغداد تغلق "مجددًا" 270 معمل صهر بسبب التلوث

وقال اعلام القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بالاشتراك مع بجانبي ، تم غلق (٢٠١) صهر معادن و(٧٢) معمل لانتاج الطابوق والاسفلت بالاضافة الى ازالة عدد كبير من مواقع الحرق العشوائي".وبين انه "يأتي ذلك من خلال (٢٤١٢٨٥) ، بهدف تقليل التلوث البيئي الحاصل نتيجة انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الإنتاج لما تسببه من ضرر على صحة وسلامة المواطنين".وفي شهر أكتوبر الماضي أعلنت وزارة البيئة اغلاق 177 موقعا للصهر والحرق العشوائي، وقبلها سبق ان أعلنت عمليات عن عدة عمليات لغلق معامل مخالفة وكور لصهر المعادن منذ منتصف 2024، حيث يتم الإعلان عن هذه الحملات في كل مرة تسجل فيها العاصمة بغداد مستويات تلوث مرتفعة، ثم يُنسى الامر مجددا.