المرور: باجات جديدة وتخصيص مواقف خاصة لمركبات ذوي الاحتياجات الخاصة

ـ محلي



أعلنت ، اليوم الاثنين، أنه سيتم اصدار باجات وتخصيص اماكن خاصة لمركبات المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة.





وذكر مدير المرور العام الفريق عدي سمير الحساني في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "سيتم اصدار باجات وتخصيص اماكن خاصة لمركبات المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة في والمحافظات"