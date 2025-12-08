النزاهة: 1714 مكلفاً أفصحوا عن ذممهم الماليّة

وذكر بيان للهيئة، أن "عدد المُكلَّفين الذين قاموا بالإفصاح عن ذممهم الماليَّة بلغ (1714) مُكلّفاً"، مُنوّهةً، "بإجراء التقصّي والتحرّي عن صحَّة المعلومات المُقدَّمة في استمارة كشف الذمَّة الماليَّة في الوزارات والمُؤسَّسات الحكوميَّة والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ من خلال (85) زيارة"، فيما لفتت إلى، "رصد مُخالفاتٍ في موضوع تضارب المصالح لدى عددٍ من المُكلَّفين".وأضاف البيان، أنه "تمَّ عقد (4) ورشٍ في مجال الأداء والسلوك الوظيفيّ والشفافيَّـة وحماية المال العام في كلٍّ من (وزارتي التربية والهجرة والمُهجَّرين، ونقابة الصحفيّين، واتحاد الغرف التجاريَّة العراقيَّة)، إضافةً إلى إنجاز تقريرٍ حول مشروع الدفع الالكترونيّ pos الخاصّ بالهيئة العامة للجمارك من خلال الفريق المُكلَّف بمُراقبة ومُتابعة الإجراءات في الوزارات".