التعليم تعلن نتائج قبول خريجي الإعداديات الإسلامية

ـ محلي



أعلنت تعلن ، اليوم الثلاثاء، نتائج قبول الطلبة من خريجي الإعداديات الإسلامية (الدور الثالث) التابعة لوزارة التربية ومدارس الوقفين للسنة الدراسية 2026/2025.



وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "النتائج تضمنت قبول (36) طالبا من خريجي السنة الدراسية 2025/2024".



وأوضحت الوزارة بحسب البيان ان "دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن الطالب بإمكانه الحصول على نتيجة من خلال الرقم الامتحاني عبر بوابتها ( وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "النتائج تضمنت قبول (36) طالبا من خريجي السنة الدراسية 2025/2024".وأوضحت الوزارة بحسب البيان ان "دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن الطالب بإمكانه الحصول على نتيجة من خلال الرقم الامتحاني عبر بوابتها ( https://dirasat.mohesr.gov.iq ) وتدعو الطلبة الى إتمام إجراءات التسجيل".