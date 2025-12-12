السيد الصدر: بات التطبيع والديانة الإبراهيمية على الأبواب

وقال في الخطبة المركزية لصلاة الجمعة التي قُرأت في عموم محافظات البلاد، وتابعتها ، "قال قدس الله نفسه الطاهرة: ومن هنا كانت صلاة الجمعة شوكة في عين المستعمرين عامة وإسرائيل خاصة، لما كان ولا زال فيها من عز المذهب والدين وهداية الناس والتسبيب إلى لم الشعث وجمع الكلمة على الحق".وأضاف "أقول: نعم سيدي ومولاي ووالدي.. كانت صلاة الجمعة ومازالت شوكة في عيون المستعمرين والمحتلين بل هي شوكة في عيون الفاسدين والظالمين والارهابيين وشوكة في عيون المنبطحين أمام الضغوطات الأمريكية والصهيونية.. نعم، سيدي ومولاي كانت ولازالت جمعتك عزاً للدين والمذهب وهداية للناس أجمعين.. بل وهي شوكة في عين أعداء الدين والمذهب ومن يريدون النيل من الدين والمذهب وإضعافه".وذكر "نعم سيدي لازالت جمعتك بل وحوزتك امتداداً لنهج آبائك وأجدادك المعصومين من سيد المرسلين صلى الله عليه واله أجمعين وكذلك سيد الوصيين علي وقائد الغر الميامين وشعاع نور من سيدة نساء العالمين عليها السلام"، مشيرا الى ان "الفاسدين أضعفوا المذهب بفسادهم وسرقاتهم وانبطاحهم وعشقهم للسلطة فصار المذهب بخطر محدق من الداخل والخارج وبات التطبيع والديانة الإبراهيمية على الأبواب وبات المجاهد إرهابياً والإرهابي (صديقا) وبات الفساد سجية والظلم منهجاً.. حتى ممن يدعون بك وبآل وصلاً... وكلنا منهم براء إلى يوم الدين".وتابع "السلام على جمعتك والسلام على نهجك والسلام على نطقك بالحق والحق يعلو ولا يعلى عليه.. فيا جمعة أَجمعي قلوب محبي سيدها ومحييها سيدنا الصدر الثاني.. ولتكن جمعتك سيدي راية للإصلاح والصلاح والفلاح والهداية ووحدة الصف وإعلاء كلمة الله العليا وكلمة ودينه وأعلاء لصوت المذهب وإبعاد الخطر عنه".وتعهد السيد الصدر "لن ينال منا ولا من ديننا ولا من مذهبنا ولا من إصلاحنا أي فاسد ولا إي إرهابي ولا إي محتل ولا إي مطبع ولا إي منبطح.. فنحن كنا ولا زلنا محبين للوطن وحب الوطن من الإيمان وهذا ما علمتنا ولن نحيد عنه".مختتما الخطبة بالقول "السلام على من استمر بإحياء الجمعة ولا سيما أخوتي الأحبة من أئمة الجمعة والإشراف عليها وكل من حضرها سائلاً العلي القدير أن يحفظهم وأن يثبتهم على النهج الحق والله ولي التوفيق".