الحمداني: التصويت على تغيير مدراء الأقضية والنواحي سيكون مطلع العام القادم

– محليات



حدّد رئيس ، ، اليوم الجمعة، موعد التصويت على تغيير مدراء الوحدات الإدارية (الأقضية والنواحي).



وقال الحمداني في حديث للسومرية نيوز، "إن التصويت على تغيير مدراء الوحدات الإدارية للأقضية والنواحي سيكون مطلع العام القادم".



ويأتي ذلك ضمن خطة إصلاحية تهدف إلى رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.