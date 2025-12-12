قرب الكراج الموحد.. مرور البصرة تطلق نداء عبر مكبرات الصوت لتأجيل السفر

يأتي ذلك بعد انخفاض مستوى الرؤية بشكل كبير بسبب الضباب الكثيف الذي يغطي أجزاء واسعة من المحافظة.ووثّق مقطع فيديو، اللحظات التي جابت فيها دوريات المرور محيط الكراج، محذّرة السائقين من خطورة الطريق، ولافتة إلى أن الرؤية أصبحت شبه معدومة في بعض المقاطع، ما يرفع احتمالات الحوادث المرورية.وأكدت المديرية أن الإجراءات تأتي في إطار الحرص على سلامة المسافرين، داعية أصحاب المركبات إلى الانتظار لحين تحسن الظروف الجوية ووضوح الرؤية قبل الانطلاق على الطرق الخارجية.