أسبوع كامل من الامطار والعراق يقترب من درجة الانجماد
محليات
2025-12-13 | 00:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,265 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
توقعت
هيئة الانواء الجوية
، اليوم السبت، استمرار تساقط الامطار في مناطق متفرقة من البلاد حتى الأربعاء المقبل، مع انخفاض في درجات الحرارة تقترب من درجة الانجماد.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "طقس يوم غد الأحد سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية وغائماً جزئياً في بعض أقسام
المنطقة الجنوبية
يتحول في الأجزاء الشرقية من
المنطقة الشمالية
بعد الظهر الى غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة، كما يتشكل ضباب متوسط الشدة في الصباح الباكر يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".
وأضافت أن "يوم الإثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً عدا الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى حيث يكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر ليلاً كما يتشكل ضباب متوسط الشدة في المنطقتين الوسطى والشمالية يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".
وأشارت الى ان "طقس الثلاثاء القادم سيكون غائماً جزئياً عدا الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى فيكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر ليلاً كما يتشكل ضباب متوسط الشدة في عموم البلاد يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية"، مبينة ان "طقس الأربعاء القادم سيكون غائماً على العموم مع تساقط امطار متفرقة في المنطقة الجنوبية والاجزاء الغربية من المنطقة الوسطى تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".
وذكرت ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد ستكون في
البصرة
20 وذي قار والمثنى 19 وبغداد وبابل وواسط والديوانية وميسان 18 وكربلاء والنجف والأنبار وديالى 17 وصلاح الدين 16 وكركوك 15 وأربيل ونينوى 14 ودهوك 13 والسليمانية 11"، موضحة ان "درجات الحرارة الصغرى ستكون في البصرة وذي قار والمثنى والنجف وكربلاء 10 وفي
بغداد
والانبار وميسان وبابل 9 وفي دهوك 6 واربيل 5 والسليمانية 4".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
موجة الامطار تبدأ والحرارة تقترب من درجة الانجماد
01:08 | 2025-12-02
حتى الثلاثاء.. امطار متواصلة وحرارة تقترب من الانجماد
00:51 | 2025-12-05
تمتعوا بآخر 5 أيام خريفية.. العراق امام أسبوع كامل الامطار مع انهيار الحرارة
00:58 | 2025-12-01
السوداني: معمل ميسان سيغطي كامل احتياج المحافظات الجنوبية من المحاليل الوريدية
05:54 | 2025-10-27
محليات
أخبار الطقس
طقس
العراق
هيئة الانواء الجوية
المنطقة الجنوبية
المنطقة الشمالية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السليمانية
صلاح الدين
الديوانية
+A
-A
أمطار غزيرة لمنتصف الأسبوع القادم تتوسطها استراحة قصيرة
محليات
31.84%
01:06 | 2025-12-12
أمطار غزيرة لمنتصف الأسبوع القادم تتوسطها استراحة قصيرة
01:06 | 2025-12-12
عطلة في الأسبوع القادم.. حقيقة ذلك؟
محليات
23.99%
02:26 | 2025-12-12
عطلة في الأسبوع القادم.. حقيقة ذلك؟
02:26 | 2025-12-12
نصف نهائي كأس الخليج تحت 23 عاماً: العراق يواجه قطر والسعودية تلاقي الإمارات
رياضة
22.84%
07:48 | 2025-12-11
نصف نهائي كأس الخليج تحت 23 عاماً: العراق يواجه قطر والسعودية تلاقي الإمارات
07:48 | 2025-12-11
مباراة الأردن والعراق في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
رياضة
21.34%
03:46 | 2025-12-12
مباراة الأردن والعراق في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
03:46 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-12
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
Celebrity
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
Celebrity
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
Live Talk
صناع المحتوى يفرضون حضورهم بقوة - Live Talk - الحلقة ١٧٩ | 2025
10:30 | 2025-12-11
Live Talk
صناع المحتوى يفرضون حضورهم بقوة - Live Talk - الحلقة ١٧٩ | 2025
10:30 | 2025-12-11
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-12
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
Celebrity
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
Celebrity
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
Live Talk
صناع المحتوى يفرضون حضورهم بقوة - Live Talk - الحلقة ١٧٩ | 2025
10:30 | 2025-12-11
Live Talk
صناع المحتوى يفرضون حضورهم بقوة - Live Talk - الحلقة ١٧٩ | 2025
10:30 | 2025-12-11
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
حملة كبرى في بغداد تشمل 15 ساحة
03:01 | 2025-12-13
صفقة عراقية أميركية متوقعة قد تغيّر قواعد اللعبة
00:58 | 2025-12-13
قرب الكراج الموحد.. مرور البصرة تطلق نداء عبر مكبرات الصوت لتأجيل السفر
14:46 | 2025-12-12
أجواء لندن لا تفارق العراق.. تحذير لسالكي الطرق الخارجية من فجر الغد
10:38 | 2025-12-12
بغداد.. رجل يرمي نفسه من الطابق الرابع في البتاوين
09:28 | 2025-12-12
الحدباء تواصل استقبال الامطار منذ الصباح
08:49 | 2025-12-12
