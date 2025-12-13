أسبوع كامل من الامطار والعراق يقترب من درجة الانجماد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "طقس يوم غد الأحد سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية وغائماً جزئياً في بعض أقسام يتحول في الأجزاء الشرقية من بعد الظهر الى غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة، كما يتشكل ضباب متوسط الشدة في الصباح الباكر يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".وأضافت أن "يوم الإثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً عدا الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى حيث يكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر ليلاً كما يتشكل ضباب متوسط الشدة في المنطقتين الوسطى والشمالية يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".وأشارت الى ان "طقس الثلاثاء القادم سيكون غائماً جزئياً عدا الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى فيكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر ليلاً كما يتشكل ضباب متوسط الشدة في عموم البلاد يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية"، مبينة ان "طقس الأربعاء القادم سيكون غائماً على العموم مع تساقط امطار متفرقة في المنطقة الجنوبية والاجزاء الغربية من المنطقة الوسطى تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".