حملة كبرى في بغداد تشمل 15 ساحة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "استكمالاً لحملاتها في متابعة "الساحات" ورصد المخالفات التي تمثل تجاوزاً على الممتلكات العامة والخاصة ومن خلال "لجنة متابعة الكراجات" في قيادتنا بإسناد والقطعات الماسكة، تم غلق 15 ساحة "گراج" مخالفة للشروط والضوابط المعمول بها".وأضافت ان "هذه الاجراءات جاءت حرصاً منّا على أمن وسلامة المواطنين ومنع استغلالهم من قبل بعض ضعاف النفوس بأستحصال المبالغ النقدية بطرق غير شرعية".