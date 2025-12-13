Alsumaria Tv
بعد الامطار.. طرق الحماية من العفن بعد الفيضانات

محليات

2025-12-13 | 03:06
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بعد الامطار.. طرق الحماية من العفن بعد الفيضانات
274 شوهد

السومرية نيوز – محلي
نشر موقع IQAir، طرق الحماية من العفن بعد حصول الفيضانات والسيول.

وذكر الموقع في خبر تابعته السومرية نيوز، انه "يجب اتخاذ خطوات للوقاية من العفن بعد الفيضانات والتي تتضمن:
-قبل دخول منطقة غمرتها الفيضانات، تأكد من أنها آمنة وخالية من المخاطر الكهربائية أو الأضرار الهيكلية.
-استخدم معدات الحماية: ارتدِ قفازات ونظارات واقية وقناع KN95/FFP2 لتقليل التعرض لجراثيم العفن.
-إذا كانت هناك مياه راكدة، قم بإزالتها بأسرع ما يمكن. استخدم المضخات أو المكانس الكهربائية الجافة الرطبة أو الدلاء لاستخراج المياه.
-افتح النوافذ والأبواب لتسهيل دوران الهواء واستخدم المراوح وأجهزة إزالة الرطوبة وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء للمساعدة في تجفيف المكان.
هذه الخطوة ضرورية خلال أول 24-48 ساعة بعد الفيضان لمنع نمو العفن.
-قم بإزالة أي أغراض تضررت بشدة من مياه الفيضانات ولا يمكن تنظيفها وتجفيفها تماماً وتخلص منها. ويشمل ذلك السجاد والأثاث المنجد والمراتب وأي مواد أخرى مسامية.
-نظف جميع الأسطح الصلبة جيداً باستخدام منظف أو منظف مناسب لمعالجة العفن.
استخدم محلول مكون من 1.5 كوب ونصف من المبيض الممزوج بجالون واحد من الماء لتطهير الأسطح غير المسامية. لا تخلط أبداً المبيض مع الأمونيا أو غيرها من منتجات التنظيف الأخرى، حيث أن الأبخرة سامة.
-حافظ على الرطوبة النسبية في الأماكن المغلقة (RH) بنسبة 35-50%. الرطوبة العالية تعزز نمو العفن، لذا فكر في استخدام مزيلات الرطوبة في المناطق الرطبة.
-تشغيل جهاز هواء عالي الأداء للعفن، سواء أثناء أعمال إزالة العفن أو بعدها.
-إذا كانت الفيضانات والأضرار الناجمة عن العفن واسعة النطاق، ففكر في الاتصال بالمحترفين المتخصصين في معالجة العفن لضمان التنظيف والترميم المناسبين.
واكد الموقع ان "العفن يمكن أن يشكل مخاطر صحية، لذا من المهم اتخاذ هذه الخطوات بشكل سريع وشامل".
إذا كنت تعاني من مشاكل صحية مستمرة متعلقة بالعفن أو كانت لديك مخاوف بشأن نمو العفن على نطاق واسع، استشر أخصائي طبي أو أخصائي معالجة العفن.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
