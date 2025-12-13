حقيقة حصول حادثة قتل في منطقة العرصات ببغداد

وقال المصدر لـ ، ان "الحديث عن حصول حادثة انتحار او قتل لاحد منتسبي الداخلية ضمن منطقة العرصات ببغداد، عار عن ".وأضاف انه "لا يوجد اي حادثة انتحار او قتل، انما الحادث عبارة عن وفاة طبيعية لاحد المنتسبين اثناء الواجب نتيجة تعرضه لسكتة قلبية".