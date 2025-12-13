فيضانات أربيل تتسبب بنفوق نحو 400 ألف سمكة

وذكر المركز في رسمية، أن السيول الجارفة التي ضربت مناطق ومدناً عدة في الإقليم منتصف الأسبوع الماضي، وأسفرت عن وقوع ضحايا ومصابين وأضرار مادية جسيمة، تسببت أيضاً بخسائر كبيرة في قطاع تربية الأسماك.وبحسب الإحصائية، فقد نفقت 379 ألفاً و900 سمكة كبيرة الحجم، بعد تدمير نحو 300 حوض لتربية الأسماك في ناحية طق طق، جراء الفيضانات التي اجتاحت المنطقة.