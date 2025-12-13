شاهد بالفيديو.. كارثة في ذي قار: مياه الصرف الصحي تصب بالنهر

– محلي

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه قيام احد المواطنين من بمناشدة المسؤولين بعد رصد القيام بالقاء مياه الصرف الصحي وهي تصب في النهر بالمحافظة.

وناشد المواطن المسؤولين في المحافظة الى التحرك ووقف هذا الخرق الكبير الذي يؤثر على صحة الانسان وعلى حيوانات الثروة السمكية في النهر.