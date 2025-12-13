تظاهرة في الشرش شمال البصرة للمطالبة بحلول عاجلة لأزمة ملوحة المياه

وأفاد مراسل ، بأن العشرات من أهالي منطقة الشرش خرجوا في تظاهرة احتجاجية للمطالبة بتدخل فوري من الجهات المعنية لمعالجة أزمة ملوحة المياه التي باتت تهدد حياتهم اليومية.وأكد المتظاهرون، وفق مراسلنا، أن استمرار المشكلة أدى إلى تفاقم الأوضاع الصحية والمعيشية للسكان، خصوصاً مع عدم توفر مياه صالحة للشرب والاستخدام المنزلي، مطالبين الحكومة المحلية ووزارة الموارد المائية باتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة لإنهاء معاناتهم.